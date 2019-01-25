Ulusoy yönetecek
MHK, DG Sivasspor- Trabzonspor maçına Alper Ulusoy'u atadı.
MHK, DG Sivasspor- Trabzonspor maçına Alper Ulusoy'u atadı. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Bu sezon Fırtına'nın Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi yöneten Alper Ulusoy ile bordo-mavililer 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
MELER & FIRAT'A MAÇ VERİLMEDİ
Merkez Hakem Kurulu, Başakşehir maçını katleden Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus'a ise bu hafta maç vermedi. İki hakemin dinlendirilmesiyle skora tesir ettikleri kabul edilmiş oldu. Meler kritik karşılaşmada Trabzonspor aleyhine 11 hatalı karar verirken, VAR odasındaki Aydınus bunlara seyirci kalmıştı.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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