Ulusoy yönetecek

MHK, DG Sivasspor- Trabzonspor maçına Alper Ulusoy'u atadı. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Bu sezon Fırtına'nın Bursaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi yöneten Alper Ulusoy ile bordo-mavililer 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

MELER & FIRAT'A MAÇ VERİLMEDİ

Merkez Hakem Kurulu, Başakşehir maçını katleden Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus'a ise bu hafta maç vermedi. İki hakemin dinlendirilmesiyle skora tesir ettikleri kabul edilmiş oldu. Meler kritik karşılaşmada Trabzonspor aleyhine 11 hatalı karar verirken, VAR odasındaki Aydınus bunlara seyirci kalmıştı.