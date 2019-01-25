Ulusoy yönetecek – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
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Ulusoy yönetecek

Ulusoy yönetecek

, DG Sivasspor- Trabzonspor maçına 'u atadı.

, DG Sivasspor- Trabzonspor maçına 'u atadı. Pazar günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Ulusoy'un yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Bu sezon Fırtına'nın ile 1-1 berabere kaldığı mücadeleyi yöneten Alper Ulusoy ile bordo-mavililer 9 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

MELER & FIRAT'A MAÇ VERİLMEDİ
Merkez Hakem Kurulu, Başakşehir maçını katleden Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus'a ise bu hafta maç vermedi. İki hakemin dinlendirilmesiyle skora tesir ettikleri kabul edilmiş oldu. Meler kritik karşılaşmada Trabzonspor aleyhine 11 hatalı karar verirken, VAR odasındaki Aydınus bunlara seyirci kalmıştı.

  1. 25.1.2019
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