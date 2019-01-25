Trabzon'a çifte moral – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
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'a çifte moral

Trabzon'a çifte moral

’nda ’i saf dışı bırakarak 5 yıl sonra kalan bordo-mavililer, gözünü ligdeki DG maçına çevirdi.

'in ikinci yarısına 'e yenilerek kötü başlayan , kupada gelen turla moral buldu. Balıkesirspor Baltok'u rövanşta da 3-1 mağlup eden bordo-mavili ekip, 'nda 5 yıl aradan sonra kalırken, gözler ligde pazar günü oynanacak DG maçına çevrildi. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu bu sezon iki kulvarda da sonuna kadar gitmek istediklerini söyledi.

GÜZEL GÜNLER YAKIN
Bordo mavili yönetici, "Bir taraftan tasarruf tedbirlerini uygularken bir yandan da nasıl başarı gelir onu göstermek istiyoruz. Ligde de kupada da Trabzonspor markasını hak ettiği yere taşıyacağız. Futbolcularımız ve teknik heyetimiz bu onurlu mücadelede müthiş bir çaba gösteriyor. Taraftarımız da takımına sahip çıkıyor. Böyle sürdüğü müddetçe Trabzonspor için güzel günler çok uzak değil" diye konuştu.

  1. 25.1.2019
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