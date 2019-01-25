Bir sol bekten fazlası
Trabzon’un ‘gizli hücum silahı’ özelliğini sürdüren Novak, bu sezon da şimdiden takıma 4 gollük katkı sağladı. Filip 3 golü kafayla attı.
Filip Novak, golleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçen sezon kaydettiği 6 golle 'en çok gol atan savunma oyuncusu' unvanını alan Novak, bu sezon da bu grafiğini sürdürdü. Çek oyuncu şu ana kadar 3'ü Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 4 gol atmayı başardı. Hugo Rodallega (10 gol) ve Caleb Ekuban'dan (7 gol) sonra bordo-mavili ekibin en skorer isimleri arasında yer alan Çek futbolcu, özellikle fırsatçılığı ve son vuruşlardaki başarısı ile forvetlere taş çıkartıyor. Novak ayrıca bu sezon attığı 4 golün 3'ünü kafayla atarak bu konuda da usta olduğunu gösterdi. Filip, Balıkesirspor'a attığı son golü ise ayakla kaydetti. Çek futbolcu, gollerinin süreceğini söyledi.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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