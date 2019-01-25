Bir sol bekten fazlası – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
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Bir sol bekten fazlası

Bir sol bekten fazlası

Trabzon’un ‘gizli hücum silahı’ özelliğini sürdüren Novak, bu sezon da şimdiden takıma 4 gollük katkı sağladı. Filip 3 golü kafayla attı.

Filip Novak, golleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçen sezon kaydettiği 6 golle 'en çok gol atan savunma oyuncusu' unvanını alan Novak, bu sezon da bu grafiğini sürdürdü. Çek oyuncu şu ana kadar 3'ü , 1'i de 'nda olmak üzere toplam 4 gol atmayı başardı. Hugo Rodallega (10 gol) ve Caleb Ekuban'dan (7 gol) sonra bordo-mavili ekibin en skorer isimleri arasında yer alan , özellikle fırsatçılığı ve son vuruşlardaki başarısı ile forvetlere taş çıkartıyor. Novak ayrıca bu sezon attığı 4 golün 3'ünü kafayla atarak bu konuda da usta olduğunu gösterdi. Filip, 'a attığı son golü ise ayakla kaydetti. Çek futbolcu, gollerinin süreceğini söyledi.

  1. 25.1.2019
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