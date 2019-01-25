PFDK ceza yağdırdı
PFDK, Medipol Başakşehir maçında çıkan olaylar nedeniyle Trabzonspor'a 50 bin TL para cezası verdi.
PFDK, Medipol Başakşehir maçında çıkan olaylar nedeniyle Trabzonspor'a 50 bin TL para cezası verdi. Kuzey Kale Arkası Alt H, I, J, K, L ile Üst B, C, D, E; Doğu Alt H, I, J, K, L ile Üst B, C, D, E, F; Güney Kale Arkası Alt I, J, K, L ile Üst Aktifbank B, C, D, E, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kartları da bir sonraki ev sahibi olunan maçta bloke edilecek. Bordomavili takıma ayrıca saha olayları nedeniyle 20 bin TL, yönetici Özer Bayraktar'a 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL, görevli Gökhan Kandemir'e de 13 bin TL ceza kesildi. Yönetici Haluk Şahin hakkında ise ceza t ayinine yer olmadığına karar verildi.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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