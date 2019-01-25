PFDK ceza yağdırdı – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
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ceza yağdırdı

PFDK ceza yağdırdı

, maçında çıkan olaylar nedeniyle 'a 50 bin TL para cezası verdi.

, maçında çıkan olaylar nedeniyle 'a 50 bin TL para cezası verdi. Kuzey Alt H, I, J, K, L ile Üst B, C, D, E; Doğu Alt H, I, J, K, L ile Üst B, C, D, E, F; Güney Kale Arkası Alt I, J, K, L ile Üst Aktifbank B, C, D, E, F blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kartları da bir sonraki ev sahibi olunan maçta bloke edilecek. Bordomavili takıma ayrıca saha olayları nedeniyle 20 bin TL, yönetici Özer Bayraktar'a 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL, görevli Gökhan Kandemir'e de 13 bin TL ceza kesildi. Yönetici hakkında ise ceza t ayinine yer olmadığına karar verildi.

  1. 25.1.2019
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