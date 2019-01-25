Ekuban daha iyi olacak – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
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daha iyi olacak

Ekuban daha iyi olacak

, bu sezon büyük çıkış yapan Ganalı için, “Daha iyi olacak. O potansiyeli var” dedi.

Performansını her geçen hafta ileriye taşıyan Caleb 'a (7 gol, 2 asist) 'dan da övgü geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ekuban oynadıkça kendini buluyor. Yedek kaldığı dönemde de biz ona hep daha fazla forma şansı vermeye çalıştık. Şu an istikrarlı bir ivme yakaladı. Daha da iyi olacak. Çünkü o potansiyele sahip" yorumunda bulundu.

  1. 25.1.2019
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