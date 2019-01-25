Ekuban daha iyi olacak
Ünal Karaman, bu sezon büyük çıkış yapan Ganalı için, “Daha iyi olacak. O potansiyeli var” dedi.
Performansını her geçen hafta ileriye taşıyan Caleb Ekuban'a (7 gol, 2 asist) Ünal Karaman'dan da övgü geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Ekuban oynadıkça kendini buluyor. Yedek kaldığı dönemde de biz ona hep daha fazla forma şansı vermeye çalıştık. Şu an istikrarlı bir ivme yakaladı. Daha da iyi olacak. Çünkü o potansiyele sahip" yorumunda bulundu.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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