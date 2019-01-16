Kucka: Çok mutluyum

Parma'ya giden Kucka, Sky Sport'a konuştu. 31 yaşındaki Slovak futbolcu, "Yeniden İtalya'da olduğum için çok mutluyum. Parma, beni çok çabuk ikna etti. 2-3 hafta içinde anlaşma sağladık. Burada başarılı olacağım" diye konuştu.