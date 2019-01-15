Trabzonspor Kucka için Parma ile görüşmelere başladı
Trabzonspor, Juraj Kucka'nın transferi için İtalya'nın Parma kulübü ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Slovak futbolcusu Juraj Kucka'nın transferi için İtalya'nın Parma kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Trabzonspor'un yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;
"Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma F.C. 'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
- 15.1.2019 18:20
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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