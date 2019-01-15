Trabzonspor Kucka için Parma ile görüşmelere başladı
15 Ocak 2019, Salı
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Kucka için ile görüşmelere başladı

Trabzonspor Kucka için Parma ile görüşmelere başladı

, 'nın transferi için İtalya'nın kulübü ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.

, Slovak futbolcusu 'nın transferi için İtalya'nın kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor'un yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma F.C. 'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

  1. 15.1.2019 18:20
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