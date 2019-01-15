Trabzonspor Kucka için Parma ile görüşmelere başladı

Trabzonspor, Slovak futbolcusu Juraj Kucka'nın transferi için İtalya'nın Parma kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Trabzonspor'un yaptığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Juraj Kucka'nın, Parma F.C. 'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."