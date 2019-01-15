Maliyet 70 milyon TL

Karadeniz ekibinin yönetimi, geçmişin ağır mali yükünden kurtulmak için adımlar atıyor. Yaklaşık 220 milyon TL olan takım maliyetini 7 aylık görev süresinde 70 milyon TL'ye çeken Ahmet Ağaoğlu yönetimi, öz kaynaklara yönelerek yeni bir döneme girmiş durumda.



10 MİLYON CEPTE

Devre arasında Burak, Kucka, Onur ve Mustafa gibi takımın as isimleri ve Esteban ile yollarını ayıran bordo- mavili yönetim yıllık 10 milyon euro gibi bir rakamdan da kurtuldu. Ancak FIFA'da bulunan 18 dosya kulübün önündeki en büyük sorun olarak gözüküyor.