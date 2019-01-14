Mecburi deneme
Sezon başından bu yana 15 (Zeki Yavru ile) futbolcu ile yollarını ayıran ve Olcay'ı kadro dışı bırakan Trabzonspor'da kadrodaki alternatif sayısı oldukça azaldı.
Sezon başından bu yana 15 (Zeki Yavru ile) futbolcu ile yollarını ayıran ve Olcay'ı kadro dışı bırakan Trabzonspor'da kadrodaki alternatif sayısı oldukça azaldı. İran Milli Takımı'nda bulunan Amiri ile Hosseini'nin yanı sıra sakat Sosa'dan da faydalanamayan teknik direktör Ünal Karaman'ın elinde denenen 10 genç hariç 18 futbol kaldı. Bu nedenle takımda alternatif arayışlarına giren 52 yaşındaki hoca; Novak'ı sol bek, Yusuf'u merkez orta saha, sağ bek Kamil Ahmet'i ise defansif orta saha mevkilerinde deniyor.
İDMANLAR BAŞLIYOR
Antalya kampı sonrası dün izin yapan Fırtına, bugün saat 15.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak yeniden çalışmalara başlayacak. Sezonun ikinci yarısının açılışını çarşamba günü Balıkesirspor ile yapacak bordo-mavililer, bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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