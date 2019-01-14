Mecburi deneme – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Mecburi deneme

Mecburi deneme

Sezon başından bu yana 15 ( ile) futbolcu ile yollarını ayıran ve Olcay'ı bırakan 'da kadrodaki alternatif sayısı oldukça azaldı.

Sezon başından bu yana 15 ( ile) futbolcu ile yollarını ayıran ve Olcay'ı bırakan 'da kadrodaki alternatif sayısı oldukça azaldı. İran 'nda bulunan Amiri ile Hosseini'nin yanı sıra sakat Sosa'dan da faydalanamayan teknik direktör 'ın elinde denenen 10 genç hariç 18 futbol kaldı. Bu nedenle takımda alternatif arayışlarına giren 52 yaşındaki hoca; Novak'ı sol bek, Yusuf'u merkez orta saha, sağ bek Kamil Ahmet'i ise defansif orta saha mevkilerinde deniyor.

İDMANLAR BAŞLIYOR
kampı sonrası dün izin yapan Fırtına, bugün saat 15.30'da 'nde toplanarak yeniden çalışmalara başlayacak. Sezonun ikinci yarısının açılışını çarşamba günü ile yapacak bordo-mavililer, bu maçın hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürecek.

  1. 14.1.2019
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