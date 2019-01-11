Şahin: Yasak bugün kalkabilir – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

: Yasak bugün kalkabilir

Şahin: Yasak bugün kalkabilir

Bordo-mavililer, yasağının kaldırılması için görüşmelerini sürdürüyor.

Bordo-mavılıler, yasağının kaldırılması için görüşmelerini sürdürüyor. Futbol Şube Sorumlusu Haluk , ile yaptıkları temasların olumlu geçtiğini belirterek, "Bu konudaki kesin karar cuma günü (bugün) bize iletilecek. Yasağın kalkması durumunda uzun zamandır yaptığımız transfer çalışmalarını sonuca ulaştırmaya çalışacağız" diye konuştu.

  1. 11.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şahin: Yasak bugün kalkabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN