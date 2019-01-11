Şahin: Yasak bugün kalkabilir
Bordo-mavililer, transfer yasağının kaldırılması için görüşmelerini sürdürüyor.
Bordo-mavılıler, transfer yasağının kaldırılması için görüşmelerini sürdürüyor. Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, FIFA ile yaptıkları temasların olumlu geçtiğini belirterek, "Bu konudaki kesin karar cuma günü (bugün) bize iletilecek. Yasağın kalkması durumunda uzun zamandır yaptığımız transfer çalışmalarını sonuca ulaştırmaya çalışacağız" diye konuştu.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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