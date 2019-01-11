Şahin: Yasak bugün kalkabilir

Bordo-mavılıler, transfer yasağının kaldırılması için görüşmelerini sürdürüyor. Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, FIFA ile yaptıkları temasların olumlu geçtiğini belirterek, "Bu konudaki kesin karar cuma günü (bugün) bize iletilecek. Yasağın kalkması durumunda uzun zamandır yaptığımız transfer çalışmalarını sonuca ulaştırmaya çalışacağız" diye konuştu.