Novak farkı
İlk devrede 16 maçta, bin 440 dakika sahada kalan sol bek Filip Novak, Trabzonspor'un istikrarlı ismi olurken, onu 17 maçta bin 424 dakika süre alan Rodallega takip etti.
İlk devrede 16 maçta, bin 440 dakika sahada kalan sol bek Filip Novak, Trabzonspor'un istikrarlı ismi olurken, onu 17 maçta bin 424 dakika süre alan Rodallega takip etti. Sosa 16 maçta bin 362 dakika, Toure ve Pereira 15'er maçta bin 350'şer dakika görev aldı.
- 8.1.2019
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
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