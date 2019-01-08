Novak farkı

İlk devrede 16 maçta, bin 440 dakika sahada kalan sol bek Filip Novak, Trabzonspor'un istikrarlı ismi olurken, onu 17 maçta bin 424 dakika süre alan Rodallega takip etti. Sosa 16 maçta bin 362 dakika, Toure ve Pereira 15'er maçta bin 350'şer dakika görev aldı.