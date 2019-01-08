Evinde kral gibi

Fırtına, ligin ilk yarısında iç sahada daha iyi bir performans sergiledi. Deplasmanda 8 maçta 2 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyet alarak 9 puan hanesine yazdırabilen Fırtına, içeride 9 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve sadece bir kez mağlup oldu.



ÇOK ATTI AZ YEDİ

Karadenız ekibi, attığı ve yediği gol bakımından da iç sahada daha iyi bir performans ortaya koydu. 17 haftada 32 gol atıp 22 gol yiyen Trabzonspor, deplasmanda fileleri 10 kez sarsıp, 14 gol yedi. İçeride ise 22 gol atıp, 8 gol yiyerek daha iyi bir performans sergiledi.