Trabzonspor cephesinden GS Store olayıyla ilgili açıklama!

Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, bu ve benzer şiddet olaylarının Trabzonspor Kulübü ve camiasının kamuoyu nezdinde sahip olduğu itibar ve güvene gölge düşürmekte olduğunu belirterek, "Şimdiye dek hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa yönelik gösterilen bu tür anlamsız taşkınlıkların kulübümüzün prensip ve ilkeleri ile örtüşmediğini ve bundan sonra da asla örtüşmeyeceğini kamuoyuna hatırlatmak isteriz. Bu ve benzer şiddet olayları Trabzonspor Kulübü ve camiasının kamuoyu nezdinde sahip olduğu itibar ve güvene gölge düşürmektedir. Her ne olursa olsun; ister tahrik ister başka bir şey Trabzonspor sevgisinde ortaklaştığımız insanların, taraftarlık bilinci ve sorumluluklarından uzaklaşarak bu tip hadiselere karışmış olmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Yaşanan meşum olaydan dolayı "Galatasaray Kulübü'nden ve camiasından özür diliyoruz" dedi.

"ASLA TASVİP ETMİYORUZ"

Trabzonspor Kulübü olarak sporun ruhuna aykırı bu tür olayları asla tasvip etmediklerini kaydeden Sağıroğlu, "Bizler de bütün spor paydaşlarından aynı duyarlılığı bekliyoruz. Camiaların kurumsal kültürünü muhafaza etmesi ve Türk sporunda barışçıl bir atmosferin yakalanabilmesi için tüm kulüplerimiz öz eleştiri yapabilmeli ve bu eleştiri doğrultusunda üzerlerine düşeni yerine getirmelidir" diyerek açıklamalarını tamamladı.