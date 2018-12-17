GS Store’a saldırı yapıldı – Fotomaç – 17 Aralık 2018
19 Mart 2019, Salı
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’a saldırı yapıldı

GS Store’a saldırı yapıldı

ile derbisi öncesi 'nde yürüyen bir grup Trabzonspor taraftarı mağazasına saldırdı.

ile derbisi öncesi 'nde yürüyen bir grup Trabzonspor taraftarı mağazasına saldırdı. Taraftarlar ellerindeki yabancı maddeleri mağazaya attı. Olay yerine gelen polis ekipleri taraftarlara müdahale etti. Mağaza kepenk kapatırken, olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

  1. 17.12.2018
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