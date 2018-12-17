GS Store’a saldırı yapıldı
Beşiktaş ile Trabzonspor derbisi öncesi İstiklal Caddesi'nde yürüyen bir grup Trabzonspor taraftarı GS Store mağazasına saldırdı.
Beşiktaş ile Trabzonspor derbisi öncesi İstiklal Caddesi'nde yürüyen bir grup Trabzonspor taraftarı GS Store mağazasına saldırdı. Taraftarlar ellerindeki yabancı maddeleri mağazaya attı. Olay yerine gelen polis ekipleri taraftarlara müdahale etti. Mağaza kepenk kapatırken, olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- 17.12.2018
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Beşiktaş'ta Caner ve Adriano'nun yerine Aziz Behich!
Toplam 1
Yorum
kartal Caner BJK'den ayrılmaz. BJK de onu çok seviyor.
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Trabzonspor'dan, Erzurumspor'a teşekkür
Toplam 1
Yorum
baksoy Dostluk bu işte takımı küme düşme potasında olmasına rağmen rakibe bu kadar anlayış gösteren bir taraftar grubu alkışlanır ancak ?
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Trabzonspor'da Olcay Şahan kadro dışından kaptanlığa yükseldi
Toplam 1
Yorum
baksoy Yanalım yanalımda o olsa idi acaba Ümraniye spora elenirmiydik ona yanarım ?
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