GS Store’a saldırı yapıldı

Beşiktaş ile Trabzonspor derbisi öncesi İstiklal Caddesi'nde yürüyen bir grup Trabzonspor taraftarı GS Store mağazasına saldırdı. Taraftarlar ellerindeki yabancı maddeleri mağazaya attı. Olay yerine gelen polis ekipleri taraftarlara müdahale etti. Mağaza kepenk kapatırken, olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.