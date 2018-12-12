Ekuban'ın tapusu alınacak!
Sezon başında Leeds United’dan satın alma opsiyonu ile kiralanan forvet Ekuban’ın performansı dikkat çekiyor.
200 bin euro'ya kiralanan futbolcunun satın alma opsiyonu 1 milyon euro. Bu sezon 177 dakika görev yapan ve üç gol atan 24 yaşındaki futbolcu, böyle devam ederse satın alınacak. Gana asıllı İtalyan santrfor kalmak istediğini yönetime bildirmiş durumda. Her sezon 750 bin euro ödenecek Ekuban için Promoesport Italia Srl'ye 225 bin euro menajerlik bedeli verilecek.
1 TAŞLA 3 KUŞ
Devre arasında takviye yapacak olan Trabzonspor'un, Hollanda'nın Den Haag takımından Wilfried Kanon ile ilgilendiği belirtildi. 25 yaşındaki Kanon'ın 5 parmağında 5 marifeti var. Asıl mevkii ön libero olan yıldız futbolcu, sol bek ve stoper de oynayabiliyor. Bu sezon 14 maçta görev yapan tecrübeli oyuncunun kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Fildişi Sahili Milli Takımı formasını da giyen Kanon için bir milyon euro bonservis ödenebilir.
- 12.12.2018
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joker62 E.Yanal etkisi ikinci yarı ile başlar.Umarım transferler E.Yanal ın belirlediği isimler olur
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