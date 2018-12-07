Trabzonspor bu sezon ilk peşinde
07 Aralık 2018, Cuma
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bu sezon ilk peşinde

Trabzonspor bu sezon ilk peşinde

, 'in 15'inci haftasında yarın sahasında konuk edeceği karşısından galibiyetle ayrılarak galibiyet serisini devam ettirmeyi ve bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Ligde son oynadığı iki karşılaşmada ve karşısından galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, 15'inci hafta mücadelesinde yarın sahasında 'u konuk edecek. bu maçı da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmeyi, hem de bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanmayı hedefliyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem düdük çalacak.

ATİKER KONYASPOR İLE 35'İNCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Atiker Konyaspor, yarın Medical Park Stadı'nda oynayacakları maçla birlikte ligde 35'inci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 34 maçta Trabzonspor'un 17, Atiker Konyaspor'un 9 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 49 gol atarken, kalesinde 37 gol gördü.

TRABZONSPOR'UN ATİKER KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Onazi, Olcay, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega

SAKAT: Kucka, Semih, Batuhan, Sosa*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.

  1. 7.12.2018 09:43
  2. Güncelleme: 7.12.2018 10:22
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