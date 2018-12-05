Ahmet Ağaoğlu'ndan Kulüpler Birliği açıklaması!
07 Mart 2019, Perşembe
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'ndan Kulüpler Birliği açıklaması!

Ahmet Ağaoğlu'ndan Kulüpler Birliği açıklaması!

Başkan , Kulüpler Birliği’nin bildirisindeki üsluba katılmadıklarını söyledi.

Ağaoğlu, "Bize söylediğinden çok farklı bir bildiri olmuş. İfadeler ağır" dedi. Hakem 'nın dinlendirilmesine karşı çıkmış ve 17 kulüp bildiri yayınlamıştı.

YENİ TRİBÜNLER DOLMALI
Ağaoğlu, taraftarı maçına davet etti. Başkan, "Biliyorum maç saati erken. Ceza nedeniyle kapalı tribünler var ama yine de açık olan tribünleri dolduralım" çağrısı yaptı.

KAPILAR KAPALI
Yeni yönetimde asbaşkanlık yapacak olan Mehmet Yiğit Alp, Burak ve Onur konusunda konuştu. Alp, "İkisi de kadro dışı ve yeni şartlar oluşmadığı için bu durum böyle devam edecek" dedi.
  1. 5.12.2018
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