Ahmet Ağaoğlu'ndan Kulüpler Birliği açıklaması!
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği’nin bildirisindeki üsluba katılmadıklarını söyledi.
YENİ TRİBÜNLER DOLMALI
Ağaoğlu, taraftarı Konyaspor maçına davet etti. Başkan, "Biliyorum maç saati erken. Ceza nedeniyle kapalı tribünler var ama yine de açık olan tribünleri dolduralım" çağrısı yaptı.
KAPILAR KAPALI
Yeni yönetimde asbaşkanlık yapacak olan Mehmet Yiğit Alp, Burak ve Onur konusunda konuştu. Alp, "İkisi de kadro dışı ve yeni şartlar oluşmadığı için bu durum böyle devam edecek" dedi.
- 5.12.2018
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www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
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