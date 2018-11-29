Trabzonspor'da 7 eksikle antrenman
Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edildi. Dünkü idmanda dayanıklılık, pas ve şut çalışmalarının yanı sıra çift kale maç yapıldı.
Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edildi. Dünkü idmanda dayanıklılık, pas ve şut çalışmalarının yanı sıra çift kale maç yapıldı. Hosseini takımdan ayrı koşu yaparken, Kucka salonda çalıştı. Hasta olan Mustafa Akbaş, sakatlığı bulunan Onazi ile kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak antrenmanda yer almadı. Annesinin cenazesi için İtalya'ya giden Ekuban da çalışmaya katılmadı.
ÖNE OYNAYIN
Teknik direktör Ünal Karaman çift kale sırasında futbolculara sık sık uyarılarda bulundu. Bordo-mavili hocanın, "Rakip hücum ederken topun önünde kalın... Yorgunsanız ileri oynayın... Top sizdeyken çabuk oynayın" talimatları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yankılandı.
- 29.11.2018
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Trabzonspor'da 7 eksikle antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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