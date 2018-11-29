Trabzonspor'da 7 eksikle antrenman – Fotomaç – 29 Kasım 2018
01 Mart 2019, Cuma
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'da 7 eksikle antrenman

Trabzonspor'da 7 eksikle antrenman

 maçı hazırlıklarına devam edildi. idmanda dayanıklılık, pas ve şut çalışmalarının yanı sıra çift kale maç yapıldı.

maçı hazırlıklarına devam edildi. idmanda dayanıklılık, pas ve şut çalışmalarının yanı sıra çift kale maç yapıldı. Hosseini takımdan ayrı koşu yaparken, Kucka salonda çalıştı. Hasta olan , sakatlığı bulunan Onazi ile kadro dışı bırakılan ve antrenmanda yer almadı. Annesinin cenazesi için 'ya giden Ekuban da çalışmaya katılmadı.

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Teknik direktör Ünal Karaman çift kale sırasında futbolculara sık sık uyarılarda bulundu. Bordo-mavili hocanın, "Rakip hücum ederken topun önünde kalın... Yorgunsanız ileri oynayın... Top sizdeyken çabuk oynayın" talimatları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yankılandı.

  1. 29.11.2018
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