Trabzonspor'da 7 eksikle antrenman

Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edildi. Dünkü idmanda dayanıklılık, pas ve şut çalışmalarının yanı sıra çift kale maç yapıldı. Hosseini takımdan ayrı koşu yaparken, Kucka salonda çalıştı. Hasta olan Mustafa Akbaş, sakatlığı bulunan Onazi ile kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak antrenmanda yer almadı. Annesinin cenazesi için İtalya'ya giden Ekuban da çalışmaya katılmadı.



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Teknik direktör Ünal Karaman çift kale sırasında futbolculara sık sık uyarılarda bulundu. Bordo-mavili hocanın, "Rakip hücum ederken topun önünde kalın... Yorgunsanız ileri oynayın... Top sizdeyken çabuk oynayın" talimatları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yankılandı.