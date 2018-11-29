F.Bahçe maçında ödendi!
Joao Pereira, Fenerbahçe derbisi sonrası Trabzon'da gittiği restaurantta şok bir hareketle karşılaştı. Yemeğini yedikten sonra hesabı isteyen Portekizli oyuncuya restaurant, hesap yerine bir not gönderdi. Notta "Hesabınız Fenerbahçe maçında ödendi. Afiyet olsun" yazıyordu. Pereira, notu sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.
SLİMANİ+AYEW+ FREY = PERREİRA
Taraftarların 'enişte' dediği Joao Pereira, Fenerbahçe karşısındaki istatistikleriyle şapka çıkarttırdı. Portekizli sağ bek 3. bölgede (forvet hattı) tek başına 41 kez topla buluşurken, Fenerbahçe'nin üç hücum oyuncusu Ayew (14), Slimani (17) ve Frey (12) aynı bölgede maç boyunca toplamda 43 kez topla buluşabildi.
- 29.11.2018
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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