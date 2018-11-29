F.Bahçe maçında ödendi! – Fotomaç – 29 Kasım 2018
01 Mart 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri F.Bahçe maçında ödendi!

F.Bahçe maçında ödendi!

F.Bahçe maçında ödendi!

, derbisi sonrası 'da gittiği restaurantta şok bir hareketle karşılaştı. Yemeğini yedikten sonra hesabı isteyen oyuncuya restaurant, hesap yerine bir not gönderdi. Notta "Hesabınız Fenerbahçe maçında ödendi. Afiyet olsun" yazıyordu. Pereira, notu sosyal medya hesabından paylaşarak teşekkür etti.

SLİMANİ+AYEW+ FREY = PERREİRA
Taraftarların 'enişte' dediği Joao Pereira, Fenerbahçe karşısındaki istatistikleriyle şapka çıkarttırdı. Portekizli sağ bek 3. bölgede (forvet hattı) tek başına 41 kez topla buluşurken, Fenerbahçe'nin üç hücum oyuncusu (14), (17) ve (12) aynı bölgede maç boyunca toplamda 43 kez topla buluşabildi.

  1. 29.11.2018
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

F.Bahçe maçında ödendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN