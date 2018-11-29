Trabzonspor Dominik Kruzliak'ı takibe aldı

Ara transferde stopere takviye yapmayı planlayan bordomavili takım, Dominik Kruzliak'ı takibe aldı. Ruzomberok'ta forma giyen 22 yaşındaki Slovak savunmacı, milli takımda da 1 kez görev yaptı. 1.84 boyundaki Kruzliak için devre arasında girişimde bulunulabileceği belirtildi.