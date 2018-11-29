Trabzonspor Dominik Kruzliak'ı takibe aldı
Ara transferde stopere takviye yapmayı planlayan bordomavili takım, Dominik Kruzliak'ı takibe aldı.
Ara transferde stopere takviye yapmayı planlayan bordomavili takım, Dominik Kruzliak'ı takibe aldı. Ruzomberok'ta forma giyen 22 yaşındaki Slovak savunmacı, milli takımda da 1 kez görev yaptı. 1.84 boyundaki Kruzliak için devre arasında girişimde bulunulabileceği belirtildi.
- 29.11.2018
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
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