Trabzonspor Dominik Kruzliak'ı takibe aldı – Fotomaç – 29 Kasım 2018
01 Mart 2019, Cuma
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'ı takibe aldı

Trabzonspor Dominik Kruzliak'ı takibe aldı

Ara transferde stopere takviye yapmayı planlayan bordomavili takım, 'ı takibe aldı.

Ara transferde stopere takviye yapmayı planlayan bordomavili takım, 'ı takibe aldı. Ruzomberok'ta forma giyen 22 yaşındaki Slovak savunmacı, milli takımda da 1 kez görev yaptı. 1.84 boyundaki Kruzliak için devre arasında girişimde bulunulabileceği belirtildi.

  1. 29.11.2018
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