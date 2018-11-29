Kayserispor - Trabzonspor maçı 20 TL – Fotomaç – 29 Kasım 2018
01 Mart 2019, Cuma
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- maçı 20

Kayserispor - Trabzonspor maçı 20 TL

'in 14. haftasında oynanacak - maçının biletleri satışa çıktı.

- maçının biletleri satışa çıktı. Bordo-mavili taraftarlara ayrılan misafir tribünün fiyatı 20 olarak açıklandı. Diğer biletler 15 ile 40 lira arasında. Stadı'nda cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak
  1. 29.11.2018
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