Trabzonsporlu eski futbolcu Giray Kaçar, Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında Trabzonsporlu Jose Sosa ve Fenerbahçeli Mauricio Isla arasında yaşanan faul pozisyonu sonrasında attığı 'tweet' ile maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.

Mauricio Isla'nın Jose Sosa'ya yaptığı faul sonrası hakem Halil Umut Meler'in kart göstermemesini eleştiren Giray Kaçar; "Buna nasıl kart vermezsiniz? İşimiz zor gene 12 kişiler." ifadelerini kullandı.