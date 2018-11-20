Pereira galibiyetten emin!
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    20 Kasım 2018, Salı
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    galibiyetten emin!

    Pereira galibiyetten emin!

    Bordo-mavili takımın sağ bek , ’yi yeneceklerini söyledi.

    Portekizli savunmacı, "Zor günleri atlatmak için iyi bir fırsat. Ezeli rakibimizi uzun zamandır yenemiyoruz ve bu kez durum farklı olacak. Galip gelerek kötü gidişatı bitireceğiz" dedi.

    1. 20.11.2018
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