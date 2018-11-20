Pereira galibiyetten emin!
Bordo-mavili takımın sağ bek Pereira, Fenerbahçe’yi yeneceklerini söyledi.
Portekizli savunmacı, "Zor günleri atlatmak için iyi bir fırsat. Ezeli rakibimizi uzun zamandır yenemiyoruz ve bu kez durum farklı olacak. Galip gelerek kötü gidişatı bitireceğiz" dedi.
- 20.11.2018
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Obradovic, 300. galibiyet için sahada
Toplam 1
Yorum
Enda Dünyanın en güzel takımını oluşturduğu için ne kadar teşekkür etsek az.
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Adem Ljajic moral buldu
Toplam 1
Yorum
kartal gençlere ihtiyaç var artık love ile yürümez artık.[Q7] hariç
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Nabil Dirar için kuyruk
Toplam 1
Yorum
aslan dirar hemen gönderilmeli değerini buldumu gönderilmeli bi işe yaramaz. fos dirar.
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