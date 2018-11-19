Sosa dümene!
Teknik direktör Ünal Karaman, yeni kaptan adaylarını bugün yönetime sunacak. Birinci kaptanlığa Arjantinli Sosa’nın getirilmesi bekleniyor
Trabzonspor'da Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı bırakılmasının ardından yeni kaptanın kim olacağı yarın belli oluyor. Teknik direktör Ünal Karaman, hazırladığı listeyi bugün yönetim kuruluna sunacak. Karaman'ın kaptanlık için Joao Pereira, Jose Sosa, Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı'nın isimlerini önereceği öğrenilirken, birinci kaptanlık için Jose Sosa vurgusu yapacağı belirlendi. Yönetim kurulu yarın yapacağı toplantıda konuyu görüşerek, yeni kaptanları açıklayacak.
İDMANDA ÇALIŞAN FORMAYI ALIR
Halen ikinci kaptan olan 33 yaşındaki Sosa'nın birinci kaptanlığa getirilmesinine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan teknik heyet, Fenerbahçe derbisi için çalışmalarını sürdürüyor. Milli oyuncular, sakat ve cezalılar nedeniyle takımın yarısı ile bir arada olamayan Ünal Karaman, antrenmanların aksamaması için alt yapıdan genç oyuncularla kadroyu takviye ediyor. İdman performansına büyük önem veren bordo-mavili hoca, "İyi olan formayı alır" vurgusu yaparak rekabeti artırmaya çalışıyor.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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