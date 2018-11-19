Sosa dümene! – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Sosa dümene!

    Sosa dümene!

    , yeni kaptan adaylarını bugün yönetime sunacak. Birinci kaptanlığa Arjantinli Sosa’nın getirilmesi bekleniyor

    'da ve 'ın kadro dışı bırakılmasının ardından yeni kaptanın kim olacağı yarın belli oluyor. , hazırladığı listeyi bugün yönetim kuruluna sunacak. Karaman'ın kaptanlık için Joao Pereira, , ve Yusuf Yazıcı'nın isimlerini önereceği öğrenilirken, birinci kaptanlık için Jose Sosa vurgusu yapacağı belirlendi. Yönetim kurulu yarın yapacağı toplantıda konuyu görüşerek, yeni kaptanları açıklayacak.

    İDMANDA ÇALIŞAN FORMAYI ALIR
    Halen ikinci kaptan olan 33 yaşındaki Sosa'nın birinci kaptanlığa getirilmesinine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan teknik heyet, derbisi için çalışmalarını sürdürüyor. Milli oyuncular, sakat ve cezalılar nedeniyle takımın yarısı ile bir arada olamayan Ünal Karaman, antrenmanların aksamaması için alt yapıdan genç oyuncularla kadroyu takviye ediyor. İdman performansına büyük önem veren bordo-mavili hoca, "İyi olan formayı alır" vurgusu yaparak rekabeti artırmaya çalışıyor.

    1. 19.11.2018
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