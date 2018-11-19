Sosa dümene!

Trabzonspor'da Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'ın kadro dışı bırakılmasının ardından yeni kaptanın kim olacağı yarın belli oluyor. Teknik direktör Ünal Karaman, hazırladığı listeyi bugün yönetim kuruluna sunacak. Karaman'ın kaptanlık için Joao Pereira, Jose Sosa, Olcay Şahan ve Yusuf Yazıcı'nın isimlerini önereceği öğrenilirken, birinci kaptanlık için Jose Sosa vurgusu yapacağı belirlendi. Yönetim kurulu yarın yapacağı toplantıda konuyu görüşerek, yeni kaptanları açıklayacak.



İDMANDA ÇALIŞAN FORMAYI ALIR

Halen ikinci kaptan olan 33 yaşındaki Sosa'nın birinci kaptanlığa getirilmesinine kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan teknik heyet, Fenerbahçe derbisi için çalışmalarını sürdürüyor. Milli oyuncular, sakat ve cezalılar nedeniyle takımın yarısı ile bir arada olamayan Ünal Karaman, antrenmanların aksamaması için alt yapıdan genç oyuncularla kadroyu takviye ediyor. İdman performansına büyük önem veren bordo-mavili hoca, "İyi olan formayı alır" vurgusu yaparak rekabeti artırmaya çalışıyor.