Ranocchia bombası – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    Ranocchia bombası

    Ranocchia bombası

    ekibinin 30 yaşındaki İtalyan savunmacıyı istediği öne sürüldü

    , Ocak'ta transferde önceliğini savunmaya vermeyi düşünürken, bu doğrultuda gündeme son olarak İtalyan Andrea Ranocchia geldi. İnter'de 2011'den beri forma giyen ve geçen sezon İngiliz ekibi 'de kiralık oynayan 30 yaşındaki stoper bu sezon istediği forma şansını bulamaması nedeniyle devre arası ayrılmayı amaçlarken, yönetim de harekete geçti. Sosa'nin menajeri Bilardo, İnter'in sezon sonu sözleşmesi bitecek Ranocchia için Fırtına ile bir görüşme gerçekleştirdi ve bonservisini bedelsiz alabileceğini iletti. Ranocchia konusunda referansların da olumlu olduğu dile getirildi.
    1. 4.11.2018
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