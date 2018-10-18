Fırtına gol yağdırdı – Fotomaç – 18 Ekim 2018
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Fırtına gol yağdırdı

    Fırtına gol yağdırdı

    , ’leri , Murat (2), , Zeki ve Yusuf’un golleri ile farklı mağlup etti.

    Bordo-mavili takım, dün 'ler ile oynadığı hazırlık maçını 6-0 kazandı. 35'er dakikalık iki devre üzerinden karşılaşmaya A takım; Arda- Semih, Batuhan, Hüseyin, Zeki- , Olcay - Nwakaeme (İbanez), Yusuf, ve 11'iyle çıktı. 'un gollerini Ekuban, Murat Cem (2), Abdülkadir Parmak, Zeki ve Yusuf Yazıcı kaydetti. Zeki ile Murat Cem, hırslı oyunları ile dikkat çekti. Bir ay önce sakatlanan İbanez de ikinci yarıda oynayarak düzeldiğini gösterdi.

    Yunus Emre SEL
    1. 18.10.2018
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