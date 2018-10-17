Trabzonspor çok büyük kulüp – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    çok büyük kulüp

    Trabzonspor çok büyük kulüp
    Bordo-mavililerin İranlı futbolcuları ve , beINSPORTS'a konuştu. Hosseini, 'a daha fazla İranlı oyuncu gelmesini istediklerini belirterek, "Çok mutluyum ve burada bulunmak gurur verici. Çünkü Trabzonspor çok büyük bir kulüp, çok fazla taraftarı var" dedi. Amiri de " derbisinde çok iyi bir galibiyet aldık ancak sonrasında şansızlıklar yaşadık. En önemli sorunumuz bence kolay gol yememiz" diye konuştu.
    1. 17.10.2018
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