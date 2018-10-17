Onazi oynamak istiyor – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    oynamak istiyor

    <a href="/index/onazi?id=fad4d0c0-40b8-46bf-b547-50bc998ee0f5" class="" rel="tag">Onazi</a> oynamak istiyor
    Nijerya kampında sakatlanan ve ardından kamp kadrosundan çıkarılan , maçında sahada olmak istiyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda maç gününü sabırsızlıkla beklediğini dile getiren 'nin sakatlık durumu ise çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak. Onazi, sezon başında Okay'ın ayrılmasından sonra daha defansif bir bölgede oynamaya başlamıştı.
    1. 17.10.2018
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