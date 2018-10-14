Karaman fırtınası!
Bordo-mavili teknik adam ilk 8 haftada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 13 puan topladı, Güneş ise 17 puan almıştı
İKİ SEZON BAŞARDI
Karaman, ilk 8 haftada 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplarken, bu alanda zirvede 2009-10 sezonunda Bross'la yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Şenol Güneş yer aldı. Deneyimli teknik adam, 2009-10 sezonunun 15. haftasındaki A.Gücü sınavı ile ilk maçına çıkarken; 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 17 puan topladı. Güneş, 2010-11'in ilk 8 haftasında da aynı istatistiği yakalamıştı
SINIFTA KALDILAR
Fırtına'da 10 yıllık periyotta görev alan Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı ve Şota gibi efsane isimler ise performansı ile sınıfta kaldı. Kafkas, 2012-13'te Güneş'in ardından 15 maçta 7 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik ile 21 puan toplayabildi. Kafkas, 8 maçta ise sadece 10 puan alabildi. Trabzonspor'da 2015-16'da kısa bir süre (11 maç) görev alan Şota da 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan topladı.
MANDIRALI YETiŞTi
Mandıralı, bordo-mavililerde 2 farklı sezonda görev aldı. İlk olarak 2013-14'te Mustafa Akçay'dan sonra göreve gelen Mandıralı, o sezon 14 maçta sahaya çıktı ve Trabzonspor'da 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 24 puan topladı. Mandıralı, ilk 8 maçında Karaman gibi 13 puan toplama başarısı gösterse de 2015-16'da 2. görevinde 15 maçta 5 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlikle 16 puan alabildi
UĞURCAN PARMAK ISIRTTI
Türkiye U21 Takımı'nın Fransa ile oynadığı maçta 12 kurtarış yapan Trabzonspor'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır, performansı ile Fransızları kendisine hayran bıraktı. Türkiye'nin 1-0 kaybettiği maçta kaleyi bulan 15 toptan 12'isini başarılı şekilde kurtarmayı başaran Uğurcan bir gole engel olamadı. Onur ve Esteban'ın ardından üçüncü kaleci konumunda bulunan 22 yaşındaki eldiven bu sezon henüz ligde süre alamadı.
BAHÇEDE iDMAN
Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını dün iki antrenmanla sürdürdü. Sabah idmanında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yer alan bahçede özel kuvvet çalışması yapan futbolcular daha sonra salona geçti. Akşam yapılan yo-yo testinde Pereira en dayanıklı oyuncu oldu.
SADECE MAÇI DÜŞÜNÜN
Teknik direktör Ünal Karaman, Erzurumspor sınavı öncesi olağanüstü hal ilan edecek. Oyunculardan bu maç dışında bir şey düşünmemelerini isteyen 52 yaşındaki hoca, olumlu havanın devam etmesini istiyor. Takımda herkesin hazır olması gerektiğini de vurgulayan Karaman, "Görüyoruz ki ligde her takım farklı skorlara imza atabiliyor. İstikrarlı sonuçların bizi nereye götüreceğini son iki maçta gördük. Bu seriyi devam ettirip lige ağırlığımızı koyabiliriz. Bunu yapacak güç bizde var. Akhisar galibiyetini unutun ve önümüzdeki Erzurum karşılaşmasını düşünün" dedi.
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