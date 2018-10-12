Trabzonspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

    Trabzonspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

    , 'in 9. haftasında sahasında 22 Ekim Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    yönetiminde, 'nde gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basın mensuplarına açık olan antrenmanda oyuncular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

    Futbolculardan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini ülkelerinin milli takımlarında yer aldıkları için antrenmana katılmadı.

    Kamil ve Luis Ibanez ise takımdan ayrı çalışırken, diğer futbolcular ayak tenisi oynadı.

    Öte yandan antrenman öncesi basın mensupları ve futbolcular, annesini kaybeden teknik direktör Ünal Karaman'a başsağlığı diledi.

    1. 12.10.2018 18:29
    2. Güncelleme: 12.10.2018 18:30
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