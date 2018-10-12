Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basın mensuplarına açık olan antrenmanda oyuncular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı.

Futbolculardan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini ülkelerinin milli takımlarında yer aldıkları için antrenmana katılmadı.

Kamil Ahmet Çörekçi ve Luis Ibanez ise takımdan ayrı çalışırken, diğer futbolcular ayak tenisi oynadı.

Öte yandan antrenman öncesi basın mensupları ve futbolcular, annesini kaybeden teknik direktör Ünal Karaman'a başsağlığı diledi.