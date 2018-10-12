Trabzonspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında 22 Ekim Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ilk yarım saati basın mensuplarına açık olan antrenmanda oyuncular, koşu ve ısınma hareketleri yaptı.
Futbolculardan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Filip Novak, Vahid Amiri ve Majid Hosseini ülkelerinin milli takımlarında yer aldıkları için antrenmana katılmadı.
Kamil Ahmet Çörekçi ve Luis Ibanez ise takımdan ayrı çalışırken, diğer futbolcular ayak tenisi oynadı.
Öte yandan antrenman öncesi basın mensupları ve futbolcular, annesini kaybeden teknik direktör Ünal Karaman'a başsağlığı diledi.
- 12.10.2018 18:29
- Güncelleme: 12.10.2018 18:30
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
Trabzonspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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