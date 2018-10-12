3 futbolcu ile devam edilecek – Fotomaç – 12 Ekim 2018
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    3 futbolcu ile devam edilecek

    3 futbolcu ile devam edilecek
    Yönetim devre arasında öncelikle iç transferi bitirmek istiyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek , ve ile masaya oturulacak. 'un bu 3 futbolcunun sözleşmelerini 2 yıl daha uzatmayı planladığı belirtildi. Devre arasından önce kongre yapılacak, ardından da 'Devam' edilirse bu futbolcularla masaya oturulacak ve imzalar atılacak.
    1. 12.10.2018
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