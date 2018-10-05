Trabzonspor'da şut ve taktik çalışması
Trabzonspor, Süper Lig’in 8’inci haftasında oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını bugün saat 10.00’da yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından şut ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Luis Ibanez katılmazken, Kamil Ahmet Çörekçi ise takımdan ayrı çalıştı. Tedavisi tamamlanan Filip Novak ise takımla çalışmalarda yer aldı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
ARAKLI İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Bu arada Trabzonspor Kulübü, Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketine yönelik geçmiş olsun mesajı yayınladı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yayınlanan mesajda, "Dün akşam şehrimizde etkili olan aşırı yağış sonrası Araklı'da meydana gelen sel felaketinde yaralanan ve maddi kayba uğrayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz" denildi.
- 5.10.2018 13:24
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Maç Sonucu | Malmö 2-0 Beşiktaş | ÖZET
Toplam 7
Yorum
KURT ADAM Şenol hoca, artık kafan çalışmıyor. Bırak bu işi. Git torunlarını sev. Geçen yıl şampiyonluktan ettin. Bu yıl ise oynattığın futbol ortada.
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Oumar Niasse Galatasaray'a çok yakın!
Toplam 2
Yorum
serdar akay_transfer ve gs :)))) son 6.7 yılda yapılan transferlerden 100 milyon € zarar etmiş 1 gs ,bu yılda gönderilmeye çalışılan transferler.belhande,maicon,fegholi vs..
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Benim hatam"
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ aynen öyle sahaya saçma sapan bir kadro ile çıkarak rakibini küçümsedin ! sen ve sahadaki futbolcularda hiç ciddiyet yoktu !
Trabzonspor'da şut ve taktik çalışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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