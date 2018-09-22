Mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Göztepe 8. dakikada Yasin Öztekin ile 1-0 öne geçti. Erken gelen gole karşılık vermek isteyen Trabzonspor savunma hattında boşluklar bıraktı. Bu anlardan birinde Yasin Öztekin sağ kanattan gelen ortaya gelişine güzel bir vuruş yaptı. Onur Kıvrak'ın müdahalesi yeterli olmayınca meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Böylece Yasin Öztekin kendisinin ve takımının ikinci golünü atan isim oldu.

BURAK PENALTI KAÇIRDI!

Bu sezon ilk kez ilk 11'de mücadeleye başlayan Burak Yılmaz penaltı kaçırdı. 43. dakikada kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Burak Yılmaz'ın yaptığı vuruşta kaleci Beto sağ köşeye giden topu kurtarmayı başardı.

İlk yarı 2-0 Göztepe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan taraf Trabzonspor oldu. Fırtına, Burak Yılmaz'ın golüyle farkı bire indirdi. Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega ve Abdülkadir Ömür arasındaki üçlü paslaşma sonrasında ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün içeri gönderdiği pasa hareketlenen Burak Yılmaz, topun gelişine yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Sonrasında hakem Hüseyin Göçek 'VAR'a başvurdu ve gol geçerli sayıldı. Bu golle Trabzonspor skoru 2-1'e getirdi.

2-1'in ardından Fırtına, baskısını daha da artırdı. Sayısız gol pozisyonuna giren bordo-mavililer aradığı golü bir türlü bulamadı. Son anlarda Burak Yılmaz'ın bir şutu direkten döndü. Fırtına, 90+5. dakikada Hugo Rodallega ile beraberlik golünü buldu ancak 'VAR' Burak Yılmaz'ın elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sağ kanatta rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine inen Castro'nun pasında, arka direkte boş durumdaki Yasin Öztekin, topu filelere gönderdi: 0-1.

28. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Halik Akbunar'ın sağdan ortasında, savunmanın arkasında Yasin Öztekin'in gelişine ayağıyla kaleye gönderdiği topu Onur Recep Kıvrak kontrol edemeyince meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

42. dakikada Amiri'nin pasında, ceza alanı sağ tarafında Burak Yılmaz'ın içeriye çıkarmak istediği topa savunmada Titi elle müdahale edince, karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada Trabzonspor, penaltı atışından yararlanamadı. Burak Yılmaz'ın kullandığı penaltı atışında kaleci Beto, yerden sol tarafına gelen topu yatarak önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Onazi'nin şutunda savunmadan seken top bir anda kaleci Beto ile karşı karşıya bulunan Burak Yılmaz'ın önüne düştü. Ancak bu futbolcunun etkisiz vuruşunda Beto, topu kontrol etti.

66. dakikada Rodallega'nın pasında, savunmanın arkasındaki Abdülkadir Ömür'ün çıkardığı topu Burak Yılmaz, altı pas çizgisi üzerinden dokunarak filelere gönderdi. Yardımcı hakemin Abdülkadir Ömür'ün pozisyonu nedeniyle ofsayt bayrağı kaldırmasının ardından Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla gol kararı verdi: 1-2.

84. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkteki Nwakaeme'nin şutunda, çizgi önünde Wallaca Reis'in müdahale ettiği topa kaleci Beto sahip oldu.

90+3. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içindeki Burak Yılmaz'ın yükselerek kafa vuruşunda, top yan direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi önledi.

90+4. dakikada Trabzonspor'un golü VAR uygulamasıyla iptal edildi. Nwakaeme'nin soldan ortasında, Burak Yılmaz'ın indirdiği topu Rodallega, yerden bir vuruşla filelere gönderdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyen Hüseyin Göçek, Burak Yılmaz'ın topu eliyle indirdiği gerekçesiyle golü iptal etti.

Konuk takım, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.