SüperLig'in ilk 5 haftasında 7 puan toplayarak geçen sezonun (8 puan) gerisinde kalan Trabzonspor'un istatistikleri takımın eksik yönlerini ortaya koydu.



Bordo-mavililer ilk 5 haftada maç başına (13.4) ile ligde en az hava topu alan takım olurken, (11.8) ile en az faul yapan ikinci takım durumunda... Maç başına kalesinde en fazla şut gören takım (13.8) ve en az kafa topu mücadelesi yapan ekip (30.4) istatistiklerinde ise 3'üncü sırada yer alıyor.



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Bu tablo Trabzonspor'un özellikle defansif anlamda sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Teknik heyetin oyunculardan daha agresif olmalarını istemesi ve hava topları konusunda da özel çalışmalar yapılması bekleniyor. Trabzonspor kaybettiği Medipol Başakşehir ve Alanyaspor maçları ile berabere kaldığı MKE Ankaragücü deplasmanında duran toplardan hava savunması zaafiyeti sonucu gol yemişti.