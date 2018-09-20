Trabzon'un sorunu belli!
Fırtına, ligin ‘en az faul yapan’, ‘en az hava topu alan’ 2’nci, ‘kalesinde en fazla şut gören’ ve ‘en az kafa mücadelesi yapan’ ise 3’üncü takımı
SüperLig'in ilk 5 haftasında 7 puan toplayarak geçen sezonun (8 puan) gerisinde kalan Trabzonspor'un istatistikleri takımın eksik yönlerini ortaya koydu.
Bordo-mavililer ilk 5 haftada maç başına (13.4) ile ligde en az hava topu alan takım olurken, (11.8) ile en az faul yapan ikinci takım durumunda... Maç başına kalesinde en fazla şut gören takım (13.8) ve en az kafa topu mücadelesi yapan ekip (30.4) istatistiklerinde ise 3'üncü sırada yer alıyor.
KAYIPLAR AYNI ŞEKİLDE
Bu tablo Trabzonspor'un özellikle defansif anlamda sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Teknik heyetin oyunculardan daha agresif olmalarını istemesi ve hava topları konusunda da özel çalışmalar yapılması bekleniyor. Trabzonspor kaybettiği Medipol Başakşehir ve Alanyaspor maçları ile berabere kaldığı MKE Ankaragücü deplasmanında duran toplardan hava savunması zaafiyeti sonucu gol yemişti.
- 20.9.2018
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
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