Trabzonspor'da formaya yeni sponsor
Intercity ile yarın kol sponsorluğu için anlaşma imzalanacak. Gelecek para takıma dağıtılacak
Yönetim kulübe maddi kaynak sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Intercity firması ile forma kol sponsorluğu anlaşması imzalanacak.
İmza töreninin yarın saat 13.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yapılacağı duyuruldu. Törende başkan Ahmet Ağaoğlu ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak'ın yanı sıra futbolcular da hazır bulunacak.
- 20.9.2018
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
Trabzonspor'da formaya yeni sponsor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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