Trabzonspor'da formaya yeni sponsor – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Trabzonspor'da formaya yeni sponsor

    Trabzonspor'da formaya yeni sponsor

    Intercity ile yarın kol sponsorluğu için anlaşma imzalanacak. Gelecek para takıma dağıtılacak

    Yönetim kulübe maddi kaynak sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Intercity firması ile forma kol sponsorluğu anlaşması imzalanacak.

    İmza töreninin yarın saat 13.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yapılacağı duyuruldu. Törende başkan Ahmet Ağaoğlu ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali 'ın yanı sıra futbolcular da hazır bulunacak.

    1. 20.9.2018
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