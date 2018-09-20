Yönetim kulübe maddi kaynak sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Intercity firması ile forma kol sponsorluğu anlaşması imzalanacak.

İmza töreninin yarın saat 13.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yapılacağı duyuruldu. Törende başkan Ahmet Ağaoğlu ve Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak'ın yanı sıra futbolcular da hazır bulunacak.