Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: "Çok iyi bir karakter gösterdik"

Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Ligde 3 haftadan sonra kafayı kaldırdık. Son iki haftada 2 galibiyet getirerek karakter gösteren oyucularımı kutluyorum" dedi. Bakkal, oyuncularının taktik bağımlılıkları ve top kapma isteğinin inanılmaz olduğunu belirterek bu mücadeleden dolayı futbolcularına teşekkür etti. Bakkal, "Savunma iyi oynadı. Taraftara da teşekkür ediyorum" dedi.