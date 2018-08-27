Ünal Karaman'ın aklı savunmada
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, savunma bölgesinde yaşanan zafiyetlere çözüm arıyor. Ligde oynadığı son 3 maçta kalesinde 5 gol gören bordo-mavililerde eksiklerin giderilmesi için teknik ekip çalışmalarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak attığı 5 gole karşılık kalesinde de 5 gol gören Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, takım savunmasında yaşanan sıkıntılara çözüm arıyor. Zargo Toure ve Seyed Majid Hosseini'nin 24 günlük kamp sonrası transferlerinin bitirilip takıma katılmaları nedeniyle savunma bölgesinde görev alan söz konusu oyuncularla çok fazla çalışma fırsatı bulamayan Karaman, bu mevkide oluşan sıkıntılarını giderilmesi için eksiklerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Savunma ve orta saha kurgusu üzerinde durulacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yaklaşan Galatasaray maçı öncesi savunma ve orta sahası kurgusu arasındaki uyumu daha üst seviyeye çıkarmak için bu bölgedeki çalışmalara ağırlık verecek. Orta saha ile hücum hattı arasında yakaladığı istatistiği, savunma bölgesinde henüz elde edemeyen deneyimli teknik adam, yaşanan zafiyetler üzerinde duruyor. Ligde oynadığı 3 maçta kalesini gole kapayamayan ve ağlarında 5 gol gören bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçında gol yemeden sonuca gitmeyi hedefliyor.
Karaman uyarılarını yapıyor
Karaman, savunma oyuncularına yaptığı uyarıda oyun içeresinde konsantrasyonlarını bir an bile kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı. Takım halinde savunma yapmaları gerektiğini oyuncularına aktaran deneyimli teknik adam, futbolcularının top rakipteyken savunmayı, top kendilerinde olduğunda ise hücumu düşünmesini istedi.
Geçtiğimiz sezondan kalan sorun
Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon savunma bölgesinde yaşanan sıkıntılar bu sezonun ilk 3. haftasına da yansımış durumda. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezonun ilk 3. haftasında oynadığı maçlarda 6 gol atıp kalesinde ise 6 gol görmüştü. Bu sezon ise 5 gol atıp 5 gol yedi.
Savunmaya takviye
Mustafa Akbaş'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı bordo-mavili kulüp, stoper bölgesine oyuncu arayışını sürdürüyor. Zargo Toure ve Seyed Majid Hosseini gibi iki defans oyuncusuna sahip olan Trabzon temsilcisi, bu futbolcuların yokluğunda savunma bölgesinde sıkıntı yaşamama adına transferin son gününe kadar bu bölgeye yönelik arayışlarını sürdürecek. Bordo-mavili ekip, ekonomik yönden kendilerine uygun bir oyuncuyu bünyesine katmayı planlıyor.
- 27.8.2018 12:01
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 24
Yorum
ibo fb fb de kaanatlar calısmıyor calısmadan nasıl orta gelecek forvetler gol atacak sız bu oyunu cozun ben oynanan oyundan bır sey anlamadım
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Neustadter: Utanç verici
Toplam 3
Yorum
KALECİ 1 BOFFİN RUUD BOFFİN FENERE GELSİN TEK İLAÇ O..BJK Yİ TEK BAŞINA DURDURDU.
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 4
Yorum
canfb 3 aylık yönetime ağzına geleni söyleyen insanlar var. 20 senedir takımı babasınınmış gibi kullananlar yüzünden bu yönetim kıpırdayamıyor.
Ünal Karaman'ın aklı savunmada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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