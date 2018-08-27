Trabzonspor Caleb Ekuban ile görüşüyor! Caleb Ekuban kimdir? – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ile görüşüyor! Caleb Ekuban kimdir?

    Trabzonspor Caleb Ekuban ile görüşüyor! Caleb Ekuban kimdir?

    Transfer çalışmalarını sürdüren 'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Trabzonspor İtalyan forvet ile görüşmelere başladı. Caleb Ekuban kimdir? Caleb Ekuban'la ilgili ayrıntılar haberimizde...

    Gana asıllı İtalyan forvet ile transfer görüşmelerine başladı. Caleb Ekuban, İngiltere Championship ekiplerinden Leeds United'da forma giyiyor.




    Caleb Ekuban kimdir?

    1994 yılıdna doğan Caleb Ekuban, 24 yaşında'dır ve futbola İtalya'da başladı. Aslen Ganalı olan Caleb Ekuban Chievo Verona kulübünde profesyonel kariyerine başladı.

    Chievo'daki gençlik sistemi ile ilerleyen Ekuban, 26 Ocak 2013'te, teknik direktör Eugenio Corini'nin ilk maçında Lazio'ya karşı Serie A maçında ilk kez seçildi ve Chievo 1–0 galip ayrıldı. Ekuban, Chievo için hiçbir zaman profesyonel olarak görünmedi ve dört yıl boyunca dört kulübe ödünç verilmişti ve 2018'e kadar kulübe sözleşmeye rağmen, Temmuz 2017'de Leeds'e transfer oldu.


    Yunus Emre Sel
    1. 27.8.2018 15:01
    2. Güncelleme: 27.8.2018 16:04
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