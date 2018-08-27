Trabzonspor Caleb Ekuban ile görüşüyor! Caleb Ekuban kimdir?
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Trabzonspor İtalyan forvet Caleb Ekuban ile görüşmelere başladı. Caleb Ekuban kimdir? Caleb Ekuban'la ilgili ayrıntılar haberimizde...
Caleb Ekuban kimdir?
1994 yılıdna doğan Caleb Ekuban, 24 yaşında'dır ve futbola İtalya'da başladı. Aslen Ganalı olan Caleb Ekuban Chievo Verona kulübünde profesyonel kariyerine başladı.
Chievo'daki gençlik sistemi ile ilerleyen Ekuban, 26 Ocak 2013'te, teknik direktör Eugenio Corini'nin ilk maçında Lazio'ya karşı Serie A maçında ilk kez seçildi ve Chievo 1–0 galip ayrıldı. Ekuban, Chievo için hiçbir zaman profesyonel olarak görünmedi ve dört yıl boyunca dört kulübe ödünç verilmişti ve 2018'e kadar kulübe sözleşmeye rağmen, Temmuz 2017'de Leeds'e transfer oldu.
Yunus Emre Sel
- 27.8.2018 15:01
- Güncelleme: 27.8.2018 16:04
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Fenerbahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu!
Toplam 15
Yorum
ozanyapici rezil olmamak adına sakat sakat van persie yi aldık , dünyanın parasını verdik hiç bi işe yaramadı. rezillik ne demek , sakatmış adam almadık , doğrusuda bu
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Fenerbahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu!
Toplam 15
Yorum
adem Çok şükür olmadı. Arjantin'liyi al sorunu çöz kardeşim.
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Fenerbahçe'de Marco Fabian transferi iptal oldu!
Toplam 15
Yorum
analizci belinde sorun varmış o yüzden fenerbahçe vazgeçmiş . zaten sağlık kontrolleri bunun için var . sonra van persie ler cıkıyor
Trabzonspor Caleb Ekuban ile görüşüyor! Caleb Ekuban kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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