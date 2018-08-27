Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , maçı hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> maçı hazırlıklarına başladı

    'in 3. haftasında deplasmanda ile 2-2 berabere kalan , 1 Eylül Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

    Teknik direktör yönetiminde, 'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Kamil katılmazken, ve Hugo Rodallega salonda çalıştı. Vahid Amiri ise takımdan ayrı çalışma yaptı. Geçen hafta izinsiz olarak çalışmalara katılmayan da idmanda yer aldı.

    maçında 90 dakika oynayan futbolcuların koşuyla tamamladığı antrenmanda diğer oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı.

    Bir grup taraftar da bordo-mavili takımın antrenmanını izleyerek, futbolculara destek verdi. Ellerindeki meşaleleri yakan taraftarlar yanlarına çağırdıkları oyunculara tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.

    , yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 27.8.2018 19:31
    2. Güncelleme: 27.8.2018 19:58
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