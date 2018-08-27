Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 1 Eylül Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi katılmazken, Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega salonda çalıştı. Vahid Amiri ise takımdan ayrı çalışma yaptı. Geçen hafta izinsiz olarak çalışmalara katılmayan Mustafa Akbaş da idmanda yer aldı.
MKE Ankaragücü maçında 90 dakika oynayan futbolcuların koşuyla tamamladığı antrenmanda diğer oyuncular yarı sahada çift kale maç yaptı.
Bir grup taraftar da bordo-mavili takımın antrenmanını izleyerek, futbolculara destek verdi. Ellerindeki meşaleleri yakan taraftarlar yanlarına çağırdıkları oyunculara tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
- 27.8.2018 19:31
- Güncelleme: 27.8.2018 19:58
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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