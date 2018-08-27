Süper Lig'de bu sezon oynadığı üç maçta 4 puan toplayıp 5 puan kaybı yaşayan Trabzonspor, ilk yarı ve ikinci yarının son dakikalarında kalesinde gördüğü gollerle dikkat çekti. Ligin ilk haftasında konuk olduğu Medipol Başekşehir'e 43'üncü ve 90'ncı dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle mağlup olan bordo-mavililer, ikinci haftada sahasında 3-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da tek golü 45'inci dakikada ağlarında gördü. Trabzonspor, ligin üçüncü haftasında deplasmanda konuk olduğu ve 2-2 eşitlikle sonuçlanan MKE Ankaragücü mücadelesinde de 43'üncü ve 90'ncı dakikalarda gollere engel olamadı.

KALESİNİ GOLE KAPAYAMADI

2017-18 sezonunda 34 haftalık lig periyodunda kalesinde gördüğü 51 golle en çok gol yiyen takımlar arasında yer alan Trabzonspor, 2018-19 sezonunda da ilk üç haftalık bölümde kalesini gole kapayamadı. Bordo-mavililer Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olup, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup ederken, MKE Ankaragücü ile ise 2-2 berabere kaldı ve bu üç karşılaşmada da kalesinde gol gördü.