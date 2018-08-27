Burak bilmecesi

Beşiktaş ile adı anılan Burak Yılmaz önceki gece bordo-mavili kulübün instagram hesabını takipten çıkarınca kafalar karıştı. Ancak golcü oyuncu kısa süre sonra yine Trabzonspor'un hesabını takip etmeye başladı. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Burak için kimseyle görüşmediklerini belirterek, "Ancak her gün onunla ilgili haberler okuyoruz. Artık bu haberleri yapanlara sormamız gerekiyor sanırım" diyerek tepki gösterdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da, Burak'ın bir yere gitmesinin söz konusu olmadığını vurgulayarak, "1 Eylül'de Burak takımda kaldığında bakalım insanlar neyi konuşacak" dedi.