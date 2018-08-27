Burak bilmecesi
Trabzonspor’un instagram hesabını takipten çıkarınca kafalar karıştı. Sonra tekrar takibe aldı...
Beşiktaş ile adı anılan Burak Yılmaz önceki gece bordo-mavili kulübün instagram hesabını takipten çıkarınca kafalar karıştı. Ancak golcü oyuncu kısa süre sonra yine Trabzonspor'un hesabını takip etmeye başladı. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Burak için kimseyle görüşmediklerini belirterek, "Ancak her gün onunla ilgili haberler okuyoruz. Artık bu haberleri yapanlara sormamız gerekiyor sanırım" diyerek tepki gösterdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da, Burak'ın bir yere gitmesinin söz konusu olmadığını vurgulayarak, "1 Eylül'de Burak takımda kaldığında bakalım insanlar neyi konuşacak" dedi.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Burak bilmecesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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