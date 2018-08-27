Trabzonspor'un kabusu 'hakem hataları' bu sezon da erken başlarken, Ankaragücü maçında galibiyeti engelleyen Mete Kalkavan'a öfke ve tepki var. Başkan Ahmet Ağaoğlu, başkentte 2-1 önde oynarken uzatma anlarında Kucka'ya yapılan faulü rakibe vererek skorun 2-2'ye gelmesine neden olan tecrübeli hakeme 'beceremiyorsan bırak' mesajı yolladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağaoğlu, "Yapacağın tek şey bu düdüğü adaletli bir şekilde çalmak. Eğer onu da beceremiyorsan..." ifadelerini kullandı.



MAÇI ELİMİZDEN ALDI

Terazi ve hakem düdüğü fotoğrafı da paylaşan Ağaoğlu, 'İşini doğru yapamayanın mesleğini bırakması' mesajı verdiğini vurguladı. Takımın yıldız isimlerinden Olcay da, "Maç elimizden kayıp gitmedi, elimizden alındı" diyerek kaçan 2 puanı Kalkavan'a bağladı. Teknik direktör Ünal Karaman ise Kalkavan'ın sonuca tesir ettiğini dile getirerek, hakemlerin daha dikkatli olmalarını istedi.



TETİKÇİ!

Yerel basın da Mete Kalkavan'ı manşetlerine taşıdı. Günebakış, "Sevincimizi kursağımızda bıraktı" derken, Karadeniz, "Kan emici yine iş başında", Taka, "Kalkavan'ın bordo-mavi düşmanlığı", Son Nokta ise "Hakem değil, tetikçi" başlıklarını kullandı.



9'DA 1

Mete Kalkavan bugüne kadar Trabzonspor'un 9 maçını yönetti. Bunlardan 8'i deplasmanda oynanırken, sadece bir karşılaşma iç sahada yapıldı ve Fırtına sadece o maçı kazanabildi. Bordomavililer, Kalkavan'ın görev yaptığı 8 deplasman maçında ise 5 yenilgi, 3 beraberlik aldı