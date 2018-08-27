Trabzon'da Mete Kalkavan öfkesi
Başkan Ağaoğlu, Ankara’da verdiği hatalı serbest vuruş kararı ile galibiyeti engelleyen Kalkavan’a mesaj yolladı: ‘Beceremiyorsan düdüğünü as!’
Trabzonspor'un kabusu 'hakem hataları' bu sezon da erken başlarken, Ankaragücü maçında galibiyeti engelleyen Mete Kalkavan'a öfke ve tepki var. Başkan Ahmet Ağaoğlu, başkentte 2-1 önde oynarken uzatma anlarında Kucka'ya yapılan faulü rakibe vererek skorun 2-2'ye gelmesine neden olan tecrübeli hakeme 'beceremiyorsan bırak' mesajı yolladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağaoğlu, "Yapacağın tek şey bu düdüğü adaletli bir şekilde çalmak. Eğer onu da beceremiyorsan..." ifadelerini kullandı.
MAÇI ELİMİZDEN ALDI
Terazi ve hakem düdüğü fotoğrafı da paylaşan Ağaoğlu, 'İşini doğru yapamayanın mesleğini bırakması' mesajı verdiğini vurguladı. Takımın yıldız isimlerinden Olcay da, "Maç elimizden kayıp gitmedi, elimizden alındı" diyerek kaçan 2 puanı Kalkavan'a bağladı. Teknik direktör Ünal Karaman ise Kalkavan'ın sonuca tesir ettiğini dile getirerek, hakemlerin daha dikkatli olmalarını istedi.
TETİKÇİ!
Yerel basın da Mete Kalkavan'ı manşetlerine taşıdı. Günebakış, "Sevincimizi kursağımızda bıraktı" derken, Karadeniz, "Kan emici yine iş başında", Taka, "Kalkavan'ın bordo-mavi düşmanlığı", Son Nokta ise "Hakem değil, tetikçi" başlıklarını kullandı.
9'DA 1
Mete Kalkavan bugüne kadar Trabzonspor'un 9 maçını yönetti. Bunlardan 8'i deplasmanda oynanırken, sadece bir karşılaşma iç sahada yapıldı ve Fırtına sadece o maçı kazanabildi. Bordomavililer, Kalkavan'ın görev yaptığı 8 deplasman maçında ise 5 yenilgi, 3 beraberlik aldı
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Trabzon'da Mete Kalkavan öfkesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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