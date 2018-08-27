Trabzon'da Mete Kalkavan öfkesi – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ağustos 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    Trabzon'da öfkesi

    Trabzon'da Mete Kalkavan öfkesi

    Başkan Ağaoğlu, ’da verdiği hatalı serbest vuruş kararı ile galibiyeti engelleyen Kalkavan’a mesaj yolladı: ‘Beceremiyorsan düdüğünü as!’

    'un kabusu 'hakem hataları' bu sezon da erken başlarken, Ankaragücü maçında galibiyeti engelleyen 'a öfke ve tepki var. Başkan Ahmet Ağaoğlu, başkentte 2-1 önde oynarken uzatma anlarında Kucka'ya yapılan faulü rakibe vererek skorun 2-2'ye gelmesine neden olan tecrübeli hakeme 'beceremiyorsan bırak' mesajı yolladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ağaoğlu, "Yapacağın tek şey bu düdüğü adaletli bir şekilde çalmak. Eğer onu da beceremiyorsan..." ifadelerini kullandı.

    MAÇI ELİMİZDEN ALDI
    Terazi ve hakem düdüğü fotoğrafı da paylaşan Ağaoğlu, 'İşini doğru yapamayanın mesleğini bırakması' mesajı verdiğini vurguladı. Takımın yıldız isimlerinden Olcay da, "Maç elimizden kayıp gitmedi, elimizden alındı" diyerek kaçan 2 puanı Kalkavan'a bağladı. Teknik direktör ise Kalkavan'ın sonuca tesir ettiğini dile getirerek, hakemlerin daha dikkatli olmalarını istedi.

    TETİKÇİ!
    Yerel basın da Mete Kalkavan'ı manşetlerine taşıdı. Günebakış, "Sevincimizi kursağımızda bıraktı" derken, , "Kan emici yine iş başında", Taka, "Kalkavan'ın bordo-mavi düşmanlığı", Son Nokta ise "Hakem değil, tetikçi" başlıklarını kullandı.

    9'DA 1
    Mete Kalkavan bugüne kadar Trabzonspor'un 9 maçını yönetti. Bunlardan 8'i deplasmanda oynanırken, sadece bir karşılaşma iç sahada yapıldı ve Fırtına sadece o maçı kazanabildi. Bordomavililer, Kalkavan'ın görev yaptığı 8 deplasman maçında ise 5 yenilgi, 3 beraberlik aldı

    1. 27.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzon'da Mete Kalkavan öfkesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN