Stoperde hareketlilik devam ediyor! – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Stoperde hareketlilik devam ediyor!

    Stoperde hareketlilik devam ediyor!

    Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, ile anlaştığı belirtilen 'ı bırakmayacaklarını açıkladı.

    Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, ile anlaştığı belirtilen 'ı bırakmayacaklarını açıkladı. Sağıroğlu, "Mustafa, Malatyaspor ile anlaşmış olabilir. Bizim kadroda düşündüğümüz bir oyuncumuz. Bu oyuncuyu hiçbir şekilde satmayı düşünmüyoruz" dedi.

    BOLU'LU DİARRA'YA GÖZALTI
    Başkanı Necip Çarıkçı, stoperleri Mamadou Diarra'yı Trabzonspor'un izlediğini söyledi. Çarıkçı, "Diarra Senegalli futbolcumuz. 3.senesini geçiriyor. Herkesin takip ettiği ve izlenen bir stoper. Bekliyoruz. Trabzonspor da bizim dostumuz" diye konuştu.

    1. 27.8.2018
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