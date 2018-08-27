Stoperde hareketlilik devam ediyor!

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Yeni Malatyaspor ile anlaştığı belirtilen Mustafa Akbaş'ı bırakmayacaklarını açıkladı. Sağıroğlu, "Mustafa, Malatyaspor ile anlaşmış olabilir. Bizim kadroda düşündüğümüz bir oyuncumuz. Bu oyuncuyu hiçbir şekilde satmayı düşünmüyoruz" dedi.



BOLU'LU DİARRA'YA GÖZALTI

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, stoperleri Mamadou Diarra'yı Trabzonspor'un izlediğini söyledi. Çarıkçı, "Diarra Senegalli futbolcumuz. 3.senesini geçiriyor. Herkesin takip ettiği ve izlenen bir stoper. Bekliyoruz. Trabzonspor da bizim dostumuz" diye konuştu.