Stoperde hareketlilik devam ediyor!
Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Yeni Malatyaspor ile anlaştığı belirtilen Mustafa Akbaş'ı bırakmayacaklarını açıkladı.
Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Yeni Malatyaspor ile anlaştığı belirtilen Mustafa Akbaş'ı bırakmayacaklarını açıkladı. Sağıroğlu, "Mustafa, Malatyaspor ile anlaşmış olabilir. Bizim kadroda düşündüğümüz bir oyuncumuz. Bu oyuncuyu hiçbir şekilde satmayı düşünmüyoruz" dedi.
BOLU'LU DİARRA'YA GÖZALTI
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, stoperleri Mamadou Diarra'yı Trabzonspor'un izlediğini söyledi. Çarıkçı, "Diarra Senegalli futbolcumuz. 3.senesini geçiriyor. Herkesin takip ettiği ve izlenen bir stoper. Bekliyoruz. Trabzonspor da bizim dostumuz" diye konuştu.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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