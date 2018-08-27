Rodallega coştu

Trabzon'da Hugo Rodallega sevinci yaşanıyor. Kolombiyalı forvet, 2 gol attığı DG Sivasspor maçının ardından MKE Ankaragücü'nü de boş geçmeyerek, 3 haftada 3 gole ulaştı. Hugo böylece bordomavili takımdaki en iyi lig başlangıcına imza atarken, geçen sezon ilk 3 maçta 3 gol atan Burak Yılmaz'ı yakaladı. Rodallega, 2016-17 sezonunda ilk 3 haftayı golsüz geçmiş, geçen sezon ise ilk golünü 3. haftada kaydetmişti. Kamptaki 4 hazırlık maçında da 3 gol atan Hugo'nun yüksek performansı teknik heyetin de yüzünü güldürdü.