Rodallega coştu – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Rodallega coştu

    Rodallega coştu

    Ligin ilk 3 haftasında 3 gol atan , bordo-mavili takımdaki en iyi başlangıcını yaptı

    'da Hugo Rodallega sevinci yaşanıyor. forvet, 2 gol attığı DG maçının ardından MKE Ankaragücü'nü de boş geçmeyerek, 3 haftada 3 gole ulaştı. Hugo böylece bordomavili takımdaki en iyi lig başlangıcına imza atarken, geçen sezon ilk 3 maçta 3 gol atan 'ı yakaladı. Rodallega, 2016-17 sezonunda ilk 3 haftayı golsüz geçmiş, geçen sezon ise ilk golünü 3. haftada kaydetmişti. Kamptaki 4 hazırlık maçında da 3 gol atan Hugo'nun yüksek performansı teknik heyetin de yüzünü güldürdü.

    1. 27.8.2018
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