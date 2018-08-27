Rodallega coştu
Ligin ilk 3 haftasında 3 gol atan Kolombiyalı, bordo-mavili takımdaki en iyi başlangıcını yaptı
Trabzon'da Hugo Rodallega sevinci yaşanıyor. Kolombiyalı forvet, 2 gol attığı DG Sivasspor maçının ardından MKE Ankaragücü'nü de boş geçmeyerek, 3 haftada 3 gole ulaştı. Hugo böylece bordomavili takımdaki en iyi lig başlangıcına imza atarken, geçen sezon ilk 3 maçta 3 gol atan Burak Yılmaz'ı yakaladı. Rodallega, 2016-17 sezonunda ilk 3 haftayı golsüz geçmiş, geçen sezon ise ilk golünü 3. haftada kaydetmişti. Kamptaki 4 hazırlık maçında da 3 gol atan Hugo'nun yüksek performansı teknik heyetin de yüzünü güldürdü.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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