G.Saray startı bugün
Bordo-mavili takılm dünü izinli geçirdi. Galatasaray maçının sartı bugün verilecek.
Bordo-mavili takılm dünü izinli geçirdi. Galatasaray maçının sartı bugün verilecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenman saat 17.30'da başlayacak. Şenol Güneş Stadı'nda 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak ligin ilk büyük maçı saat 21.45'te başlayacak.
DEPLASMAN SIKINTI
Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk üç haftalık bölümünü 4 puanla geçen Trabzonspor, deplasmanda sıkıntı yaşıyor. Tek galibiyetini evinde alan Fırtına, oynadığı iki dış saha maçında ise Başakşehir'e 2-0 yenilirken, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak sadece 1 puan çıkarabildi. Ayrıca yediği 5 golün 4'ünü deplasmanda kalesinde gördü.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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