G.Saray startı bugün

Bordo-mavili takılm dünü izinli geçirdi. Galatasaray maçının sartı bugün verilecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek antrenman saat 17.30'da başlayacak. Şenol Güneş Stadı'nda 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak ligin ilk büyük maçı saat 21.45'te başlayacak.



DEPLASMAN SIKINTI

Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk üç haftalık bölümünü 4 puanla geçen Trabzonspor, deplasmanda sıkıntı yaşıyor. Tek galibiyetini evinde alan Fırtına, oynadığı iki dış saha maçında ise Başakşehir'e 2-0 yenilirken, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak sadece 1 puan çıkarabildi. Ayrıca yediği 5 golün 4'ünü deplasmanda kalesinde gördü.