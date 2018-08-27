G.Saray startı bugün – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    G.Saray startı bugün

    G.Saray startı bugün

    Bordo-mavili takılm dünü izinli geçirdi. maçının sartı bugün verilecek.

    Bordo-mavili takılm dünü izinli geçirdi. maçının sartı bugün verilecek. 'nde gerçekleştirilecek antrenman saat 17.30'da başlayacak. Stadı'nda 1 Eylül Cumartesi günü oynanacak ligin ilk büyük maçı saat 21.45'te başlayacak.

    DEPLASMAN SIKINTI
    'de 2018-19 sezonunun ilk üç haftalık bölümünü 4 puanla geçen , deplasmanda sıkıntı yaşıyor. Tek galibiyetini evinde alan Fırtına, oynadığı iki dış saha maçında ise 'e 2-0 yenilirken, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak sadece 1 puan çıkarabildi. Ayrıca yediği 5 golün 4'ünü deplasmanda kalesinde gördü.

    1. 27.8.2018
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