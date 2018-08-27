Hacısalihoğlu: "Hep Mete Kalkavan'da oluyor!"
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Ankaragücü karşısında çok iyi oynamasalar da rakipten daha iyi olduklarını kaydederek, "Çok rahat kazanmamız gereken maçta 2 puan kaybettik" dedi.
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Ankaragücü karşısında çok iyi oynamasalar da rakipten daha iyi olduklarını kaydederek, "Çok rahat kazanmamız gereken maçta 2 puan kaybettik" dedi. Hacısalihoğlu, Mete Kalkavan ile yıldızlarının barışmadığını da belirtip, "Hep şanssızlıklar, tesadüfler, aksilikler onun yönettiği maçlarda oluyor" yorumunu yaptı.
STOPERE 1-2 İSİM GELECEK
Hayrettin Hacısalihoğlu, stoper arayışlarının sürdüğünü de belirtti: "Stoperlerimizin performanslarından memnunuz. Ancak o mevki çok kart görülen ve sakatlık yaşanan bir mevki. Onun için 1-2 oyuncu daha olması gerekir. Ekonomik ve uygun oyuncu bulursak değerlendireceğiz."
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
Hacısalihoğlu: "Hep Mete Kalkavan'da oluyor!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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