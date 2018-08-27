Hacısalihoğlu: "Hep Mete Kalkavan'da oluyor!" – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Hacısalihoğlu: "Hep 'da oluyor!"

    Hacısalihoğlu: "Hep Mete Kalkavan'da oluyor!"

    , Ankaragücü karşısında çok iyi oynamasalar da rakipten daha iyi olduklarını kaydederek, "Çok rahat kazanmamız gereken maçta 2 puan kaybettik" dedi.

    , Ankaragücü karşısında çok iyi oynamasalar da rakipten daha iyi olduklarını kaydederek, "Çok rahat kazanmamız gereken maçta 2 puan kaybettik" dedi. Hacısalihoğlu, ile yıldızlarının barışmadığını da belirtip, "Hep şanssızlıklar, tesadüfler, aksilikler onun yönettiği maçlarda oluyor" yorumunu yaptı.

    STOPERE 1-2 İSİM GELECEK
    Hayrettin Hacısalihoğlu, stoper arayışlarının sürdüğünü de belirtti: "Stoperlerimizin performanslarından memnunuz. Ancak o mevki çok kart görülen ve sakatlık yaşanan bir mevki. Onun için 1-2 oyuncu daha olması gerekir. Ekonomik ve uygun oyuncu bulursak değerlendireceğiz."

    1. 27.8.2018
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