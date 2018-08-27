Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Ankaragücü karşısında çok iyi oynamasalar da rakipten daha iyi olduklarını kaydederek, "Çok rahat kazanmamız gereken maçta 2 puan kaybettik" dedi. Hacısalihoğlu, Mete Kalkavan ile yıldızlarının barışmadığını da belirtip, "Hep şanssızlıklar, tesadüfler, aksilikler onun yönettiği maçlarda oluyor" yorumunu yaptı.



STOPERE 1-2 İSİM GELECEK

Hayrettin Hacısalihoğlu, stoper arayışlarının sürdüğünü de belirtti: "Stoperlerimizin performanslarından memnunuz. Ancak o mevki çok kart görülen ve sakatlık yaşanan bir mevki. Onun için 1-2 oyuncu daha olması gerekir. Ekonomik ve uygun oyuncu bulursak değerlendireceğiz."