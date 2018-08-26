Boluspor Başkanı gündeme dair açıklamalarda bulundu!
Boluspor'un sol beki Umut Meraş için Galatasaray iddiası gündeme gelirken, Kırmızı Beyazlı takımın genç stoperi Diarra da Trabzonspor'un radarına takıldı.
Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Necip Çarıkçı, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu..
özlerine Boluspor'un ligdeki hedeflerinden bahsederek başlayan Necip Çarıkçı, "Üç yıllık bir projemiz vardı. Takımımızı bir hedefe götürmek ve şampiyon olmak planımızdı. 2 senedir play-off'larda maalesef elendik. Bu sene kadromuzun %80'ini tutup, geçen sene başarılı olmuş Sait hocayla hedefe kitlendik. Her sene play-off'a kalmak tabii ki bütçedir. Buna rağmen yıkılmadık ve takımımızı koruduk. 3 haftada 9 puan aldık. Ligin en iddialı rakipleri Osmanlıspor ve Ümraniyespor'u mağlup ettik.
Bu hafta rakip Afjet Afyonspor, Afyonspor yeni yükselmiş bir takım. 4 yılda BAL'dan buraya geldiler. İyi niyetli ve çalışkan bir kulüp başkanları var. Geçmişte kötü günler geçirdiler ancak 4 yıldır çıkıştalar. Zor bir maç olacak. Boluspor formda, Afyonspor güçlü bir takım. Teknik heyetimiz ve futbolcular arasında önemli bir uyum var" dedi.
smi Galatasaray'la anılan Umut Meraş'ın transferi konusunda ise Başkan Çarıkçı, "Boluspor geçmişte Türk futboluna Rıdvan'ları, Sercan'ları kazandırmıştır. Diarra, Burak Asan, Umut Meraş, Hayrullah gibi genç oyuncularımız var. Umut Meraş 2 yıldan beri büyük çıkış gösterdi. Geçen sene bu ligin en iyi futbolcusu oldu.
Umut Meraş'ın ben isterim ki bu sene Boluspor'da kalsın ancak böyle Galatasaray gibi takımlar isterse de önünü kesmem. Fatih Terim ile bir görüşme yaptık. Tasarruf haline olmadığını söylemişti ancak terkar bir hareketlenme oldu. Biz Galatasaray Başkanı ve Fatih Terim'i seviyoruz. Onlara Umut'un çok önemli bir oyuncu olduğunu söyledim. İnşallah Boluspor, Umut ve Galatasaray için hayırlı olur.
Şu anda resmi bir teklif almadık. Transfer ne gösterir bilemem. Umut bizim futbolcumuz ancak bunun da sonuca bağlanması lazım. Umut'ta dün beni aradı ve haberler olduğunu söyledi. Futbolcularla olan ilişkimiz baba-oğul gibi. Böyle konularda önlerinin açacağımı biliyorlar. Boluspor'un Galatasaray'a futbolcu satması onur ve gurur verir. 3 hafta geçti, Umut ile ilgili bir sıkıntı görmedim. Başkanına, yönetimine güveniyor. Kısmetse olur, olmazsa inşallah Boluspor'dan da milli takıma bir sol bek veririz" ifadeleri kullandı.
Çarıkçı, Senegalli stoperleri Diarra'ya sürpriz talip olduğunu söyledi. Çarıkçı, "Trabzonspor'dan da iki oyuncumuz için izlemeye geldiler. Bunlardan birisi Diarra. Diarra Senegalli futbolcumuz. 3.senesini geçiriyor. Herkesin takip ettiği ve izlenen bir stoper. Ona da daha henüz teklif gelmedi ancak böyle futbolcularımızın izlenmesi gurur verici. Bu çizgimizi sürdürmekten mutlu oluyoruz. Diarra konusunda bekliyoruz. Trabzonspor Kulübü'de bizim dostumuz" diye konuştu