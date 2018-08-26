Boluspor Başkanı gündeme dair açıklamalarda bulundu!

Umut Meraş'ın ben isterim ki bu sene Boluspor'da kalsın ancak böyle Galatasaray gibi takımlar isterse de önünü kesmem. Fatih Terim ile bir görüşme yaptık. Tasarruf haline olmadığını söylemişti ancak terkar bir hareketlenme oldu. Biz Galatasaray Başkanı ve Fatih Terim'i seviyoruz. Onlara Umut'un çok önemli bir oyuncu olduğunu söyledim. İnşallah Boluspor, Umut ve Galatasaray için hayırlı olur.