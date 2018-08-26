Papy'den menajer krizi
Bordo-mavililer, uzun zamandır gündeminde olan stoper Papy Djilobodji için de girişim yapıyordu.
Futbolcunun yarın gelmesi bekleniyordu ki son anda bir pürüz çıktı. 29 yaşındaki savunma oyuncusunun menajeri aniden 250 bin euro talep edince bordo-mavililer şok yaşadı.
Yöneticiler "Bu paralı ödemeyiz. Anlaştığımız şartlarda futbolcu geliyorsa pazartesi (yarın) bekliyoruz" cevabını verdi. Şartlar uymazsa Papy'den vazgeçilecek.
- 26.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat durum bakın çok enteresan bir iddiada bulunacağım. fb de şu anda bir tane topçu yok. bakın bir tek diğerlerinden üstün oyuncu yok. berbat bir duru
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
berbat takım pereira hiç değilse arada bir maç alıyordu. fb bu cocu ile dibe demir atar bizden söylemesi. ama suç cocuda değil. takım berbat. adam napsın
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 6
Yorum
Selim Sendende senin kurdugun takimdanda sittin sene bir...olmaz,Ayaga top yapan ekici ve velburuano oynat bir devre birini ikinci yari biri 10 nr
Papy'den menajer krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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