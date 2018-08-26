Papy'den menajer krizi – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    Papy'den menajer krizi

    Papy'den menajer krizi

    Bordo-mavililer, uzun zamandır gündeminde olan stoper Papy Djilobodji için de girişim yapıyordu.

    ekibi, Senegalli savunmacı için ile kiralama monusunda yanaşmaması üzerine Djilobodji'yi devreye sokan Fırtına, Sunderland'i sonunda ikna etti. Hatta Sunderland'in onay vermesiyle tecrübeli oyuncu 'ye davet edildi.

    Futbolcunun yarın gelmesi bekleniyordu ki son anda bir pürüz çıktı. 29 yaşındaki savunma oyuncusunun menajeri aniden 250 bin euro talep edince bordo-mavililer şok yaşadı.

    Yöneticiler "Bu paralı ödemeyiz. Anlaştığımız şartlarda futbolcu geliyorsa pazartesi (yarın) bekliyoruz" cevabını verdi. Şartlar uymazsa Papy'den vazgeçilecek.
    1. 26.8.2018
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