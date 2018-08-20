Trabzonspor Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor Kulübü, Anthony Nwakaeme transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Hapoel Beer Sheva'dan transfer ettiği Anthony Nwakaeme'nin alacağı ücreti KAP'a bildirdi.
- 20.8.2018 15:17
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda o teklifi reddetti!
Toplam 6
Yorum
ua-43 öyle deme beleşhandacılar kızar şimdi sana ileri pas atgmaktan aciz adamı savunurlar şimdi
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Hakan Balta'ya veda
Toplam 1
Yorum
ua-43 yolun açık olsun kadroda olmasan bile takım içi uyumu asla bozmadın ihtiyaç halinde gerçek bir gs li duruşu gösterdin
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Çok değerli galibiyet
Toplam 2
Yorum
Belhanda'yı oynatacam diye geçen haftadaki akıcı oynayabilen takımı bozdun hoca. Sinan'ı forvet veya f.arkası oynatacağın yerde kanada çektin verim düştü.
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