Trabzonspor Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi

    Kulübü, transferinin mali detaylarını KAP'a bildirdi.

    , Hapoel Beer Sheva'dan transfer ettiği 'nin alacağı ücreti KAP'a bildirdi.

    1. 20.8.2018 15:17
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