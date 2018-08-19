24 maç sonra bir ilk – Fotomaç – 19 Ağustos 2018
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    19 Ağustos 2018, Pazar
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    24 maç sonra bir ilk

    24 maç sonra bir ilk
    sınavının ilk yarısında çok iyi bir görüntü ortaya koyan, ikinci devrede ise daha kontrollü oynayan Trabzon, 24 maç sonra ilk kez rakibe sadece üç şut çektirdi. Fırtına, özellikle orta sahanın presi ve savunmanın riske girmemesiyle bu istatistiği elde etmiş oldu.
    1. 19.8.2018
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